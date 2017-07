'Amazon-oprichter Jeff Bezos haalt Bill Gates even in als rijkste persoon'

Bezos stond donderdag tijdelijk boven aan de zogenoemde Bloomberg Billionaires Index, meldt persbureau Bloomberg donderdag. Gates stond al sinds mei 2013 op de eerste plek van deze ranglijst.

Het aandeel Amazon klom donderdag eerst naar 1083,31 dollar en daalde daarna weer naar 1.046 dollar per aandeel. Daarmee had Bezos even 92,3 miljard dollar in handen. Microsoft-oprichter Gates is goed voor 90,8 miljard dollar. Bij de sluiting van de beurzen in New York kwam Bezos uit op de tweede plek, na Bill Gates.

Bezos bezit ongeveer 17 procent van Amazon. Begin dit jaar stond hij nog vierde op lijst. In de tussentijd heeft hij de bekende belegger Warren Buffett en de oprichter van Inditex Amancio Ortega ingehaald.

Bezos heeft Amazon in 1994 opgericht. Hij zit ook achter het ruimtevaartbedrijf Blue Origin en is eigenaar van The Washington Post.

Verder heeft hij geïnvesteerd in bedrijven als Airbnb, Twitter en Uber. In 1998 stak hij een kwart miljoen dollar in de toen nieuwe zoekmachine Google. Het aandelenpakket dat hij in ruil kreeg, is nu miljarden waard.