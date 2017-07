Consument klaagt het meest over ongevraagd abonnement

Hierover zijn de meeste klachten binnengekomen bij het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), meldt de toezichthouder woensdag.

Het loket ConsuWijzer kreeg opvallend veel meldingen binnen over de agressieve telefonische verkoop van abonnementen. Het ging om abonnementen op kortingswebsites, hotelacties, prijsvragen en andere diensten.

Volgens ConsuWijzer blijkt uit de meldingen dat consumenten zich niet voldoende realiseren wat hun rechten zijn. Consumenten laten zich ten onrechte onder druk zetten om voor een ongevraagd abonnement te betalen. Ook als zij daar nooit schriftelijk mee hebben ingestemd, benadrukt ACM.

Laf

"Het is laf dat dit soort telemarketeers zich richten op kwetsbare consumenten, zoals ouderen. Daarom is het belangrijk dat consumenten hun rechten kennen en weten wat ze kunnen doen", stelt directeur Bernadette van Buchem van het onderdeel Directie Consumenten bij de ACM.

"We roepen consumenten op alleen te betalen als zij schriftelijk hebben ingestemd. Alleen dan zijn dit soort praktijken niet meer interessant voor bedrijven."

Schriftelijk

Een bedrijf dat telefonisch een abonnement wil verkopen, moet het aanbod eerst schriftelijk toesturen. Er is pas sprake van een overeenkomst als de consument met een handtekening of met een verklaring in een brief of e-mail heeft ingestemd. Als dit niet is gebeurd, hoeft een klant niet te betalen.

De toezichthouder gaat de komende tijd scherp toezien op het naleven van dit vereiste en de regels voor telemarketing in het algemeen. Bedrijven die de regels niet naleven, kunnen op een reactie van de toezichthouder rekenen.

Vragen

ConsuWijzer is in het afgelopen half jaar 1,4 miljoen keer bezocht. De klantadviseurs van ConsuWijzer hebben 28.000 telefoontjes en e-mails beantwoord.

ConsuWijzer merkte dat klanten ook veel wilden weten over het bel-me-nietregister, protest tegen een stilzwijgende verlenging en garantie.