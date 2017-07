Consumenten EU hebben meer vertrouwen in online winkelen

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd 'scorebord' van de Europese Commissie dat het consumentenvertrouwen in de digitale markt in 2016 in de EU meet.

Het vertrouwen dat het goed komt met een boek, kledingstuk of andere spullen die via internet in een ander EU-land worden besteld, is in twee jaar met een vijfde gegroeid naar bijna 60 procent.

Eigen land

Het vertrouwen in online aankopen in eigen land blijft groter (72,4 procent) dan aankopen doen bij buitenlandse sites. In Nederland ligt dat percentage met 80 nog iets hoger dan het EU-gemiddelde.

De koopvoorwaarden in noordelijke en westelijke EU-lidstaten zijn doorgaans beter dan in Zuid- en Oost-Europa, meldt de commissie. En er gaat ook wel eens iets mis. Zo ondervond in 2016 een op de tien consumenten dat de betaling in het buitenland werd geweigerd.

Fraude en wanbetalers

Veel winkeliers zijn terughoudend om over de grens te verkopen, blijkt ook uit het onderzoek. Ze zijn bang voor fraude en wanbetalers.

Maar ook verschillende btw- en andere regels weerhoudt hen ervan hun online activiteiten uit te breiden. Slechts vier van de tien internetondernemingen zegt volgend jaar over de grens te zullen aanbieden.