Nederlanders geven bijna 4,6 miljard uit aan hun vakanties

Het overgrote deel van deze uitgaven is naar lange vakanties gegaan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het ging in 2016 om een bedrag van bijna 4,4 miljard euro. Daarvan ging 3,7 miljard euro naar lange verblijven in het buitenland.

De vakantie-uitgaven vertonen een piek in de vijfde week van het hoogseizoen. In die week gaven Nederlanders vorig jaar in totaal 747 miljoen euro uit aan vakanties.

Het statistiekbureau maakte vrijdag ook bekend dat bijna tien miljoen Nederlanders in het hoogseizoen van 2016 zijn afgereisd naar hun vakantiebestemming in Nederland of het buitenland.

Frankrijk blijft daarbij het populairste vakantieland.