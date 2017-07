ACM waarschuwt voor verkopers die demonstratie als feest vermommen

In de uitnodigingen wordt niet vermeld dat het om een verkoopdemonstratie gaat. Vaak wordt een prijs of cadeau in het vooruitzicht gesteld, meldt de ACM donderdag.

Bij verschillende verkoopdemonstraties worden consumenten niet gewezen op hun rechten. Dat kan leiden tot onaangename verrassingen.

Consumenten worden bij dit soort verkoopdemonstraties vaak onder druk gezet om dure (gezondheids)producten te kopen, stelt ACM. Ook stellen de organisatoren van deze bijeenkomsten de kans op een reis in het vooruitzicht. Achteraf blijkt dat er toch betaald moet worden.

Bedenktijd

Over de bedenktijd of het kosteloos terugsturen van de producten binnen veertien dagen worden consumenten niet of slecht geïnformeerd.

"Mensen denken naar een leuke bijeenkomst te gaan. Ter plekke worden zij onder druk gezet om allerlei dure producten aan te schaffen waarbij geen bedenktijd wordt gegeven", zegt Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM.

"Omdat consumenten niet weten waar ze recht op hebben, waarschuwen wij voor dit soort verkoopdemonstraties. En wijzen wij hen op hun rechten."