Nieuwe gedragscode moet mensen met beroepsziekte financieel helpen

Via De Letselschade Raad worden onder meer het Verbond van Verzekeraars, de ANWB, Slachtofferhulp Nederland en letselschade-experts betrokken bij het opstellen van de code. Veel voorkomende beroepsziekten zijn bijvoorbeeld doofheid, longkanker, nekklachten en ziektes door werken met lood of asbest.

Volgens de minister duurt de afhandeling van claims bij beroepsziekten nu vaak veel te lang. De Letselschade Raad is gevraagd gedragsregels op te stellen die de basis moeten vormen voor de behandeling van de zaken. De raad, een overkoepelend orgaan, doet dat in overleg met de partijen in de letselschadebranche.

''Beroepsziekten vragen speciale aandacht en andere regels'', aldus directeur Deborah Lauria van De Letselschade Raad. ''Een werkgever is -als het goed is- natuurlijk verzekerd, maar je wilt de onderlinge verhoudingen met je baas niet verpesten met een claim. Dat is nogal wat.''

Medische missers

De raad ontwikkelde eerder al twee andere gedragscodes die verzekeraars, belangenbehartigers en zorgverleners als leidraad kunnen gebruiken. ''De ene is voor letselschade in het algemeen, dus niet voor beroepsziekten, de andere is specifiek voor medische missers in bijvoorbeeld ziekenhuizen'', zegt Lauria.

Eerder kwam een expertisecentrum over beroepsziekten niet van de grond omdat er volgens Asscher ''van werkgeverszijde geen draagvlak was''.