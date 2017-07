Ambtenaren Nederlandse gemeenten krijgen nieuwe cao

Ook zijn afspraken gemaakt om payrollwerk terug te dringen.

Per augustus 2017 wordt het loon met 1 procent verhoogd, maar de nieuwe cao-afspraken gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 mei van dit jaar. In januari 2018 volgt nog eens een loonsverhoging van 1,25 procent.

Deze cao is van toepassing op honderdzestigduizend gemeenteambtenaren, medewerkers van veiligheidsregio’s, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, GGD's en medewerkers van andere organisaties die aangesloten zijn bij de cao voor gemeenten.

Het akkoord heeft een looptijd van een jaar en acht maanden.

Keuzebudget

Een deel van de loonsverhoging is belegd in het Individueel Keuzebudget (IKB) dat groeit per december ook groeit met 0,5 procent. In juli 2018 stijgt het IKB nog eens met 0,25 procent.

Bert de Haas, bestuurder bij FNV, is zelf verbaasd dat het in de nacht van maandag op dinsdag opeens tot een akkoord kwam. ''De gesprekken gingen zo moeizaam, ik dacht eigenlijk dat het voor de zomer niet meer zou lukken.”

Volgens de bondsbestuurder hebben de bonden (FNV, CNV Overheid en CMHF) geen concessies hoeven te doen. ''Er zit geen enkele verslechtering in het pakket.”

Payrolling

FNV is vooral tevreden dat het eindelijk gelukt is om een afspraak te maken die het voor werkgevers minder aantrekkelijk maakt om mensen op payrollbasis in te huren. ''Mensen in vaste dienst krijgen voortaan hetzelfde loon als mensen die op payrollbasis werken. Maar voor payrollers moeten de bedrijven nog een toeslag betalen, daarom wordt het aantrekkelijker ze in dienst te nemen”, legt De Haas uit.

Door verdere inzet van het generatiepact is afgesproken dat gemeenten nog eens tweeduizend jongeren aan een baan helpen in 2017 en 2018. Het generatiepact is ook een effectieve manier om duurzaam werken voor oudere medewerkers mogelijk te maken. Daarnaast is afgesproken een pilot te doen met leerambassadeurs, om de ontwikkeling van medewerkers en hun loopbaankansen te vergroten.

De VNG heeft nog niet gereageerd op de uitkomsten van de onderhandelingen.