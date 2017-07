'Hoeveel geld genoeg is, moet je zelf beantwoorden'

"Iedereen droomt van dingen en als jij je dromen uiteindelijk kan verwezenlijken, dan heb je genoeg", zegt Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie aan Tilburg University. Hij schreef samen met econoom Kees Koedijk het boek Nooit meer slapend arm over het maken van financiële keuzes.

"Als jij voor jezelf jouw 'geluksvraag' kunt beantwoorden dan weet je wat je wil. Het klinkt heel filosofisch, maar ik bedoel het heel praktisch. De één droomt groter dan de ander. Het is heel erg afhankelijk van jezelf."

Mensen moeten wat tijd nemen voor zichzelf om te bepalen wat ze willen en wat genoeg is, zegt Brounen. "Misschien ben je jong en heb je nog een hele hoop plannen. Schrijf die maar eens uit. En uiteindelijk als je weet dat je dat allemaal nodig hebt, dan is dat ook genoeg."

Dagdromen

"Ik merk namelijk dat mensen dat helemaal niet doen. Dat ze dagdromen met een beetje vage verlangens. Daar kun je onrustig van worden. Dan heb je voor je gevoel niet genoeg, terwijl jij waarschijnlijk een hele hoop hebt." Als mensen concreet op papier zetten wat ze echt willen, dan worden die doelen ook meer haalbaar, denkt Brounen.

Keuzes over het eigen risico, het al dan niet opbouwen van een extra pensioenpot, het nemen van verzekeringen als zzp'er of het opbouwen van studieschuld als student. Nederlanders staan voor meer financiële keuzes en waarschijnlijk komen er ook meer bij in de toekomst. Zo heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) zich uitgesproken voor individuele pensioenen.

"We hebben eenvoudigweg niet genoeg om te blijven doen wat we deden”, legt Brounen uit. “De verzorgingsstaat waarin alles voor iedereen werd geregeld, dat kunnen we niet meer doen. Daar hebben we niet meer genoeg voor in onze rijksbegroting. Daarom moeten we hervormen."

Prijskaartje

Voor een AOW vanaf 65 jaar, gratis studiefinanciering of een ziekenfonds is niet meer genoeg geld, verklaart de econoom. "Ik denk nog steeds dat dat geen probleem hoeft te zijn. We zijn opeens met z'n allen armer geworden. Maar nu komt dus de vraag voor iedereen individueel: 'Wat wil je nou eigenlijk zelf?'"

"Wil je met je 65e stoppen? Dan kan dat nog steeds, maar er komt wel een prijskaartje aan te hangen dat je zelf bij elkaar moet sparen. Dit wordt belangrijker omdat de overheid heeft toegegeven dat niet meer te kunnen en dus moeten mensen er zelf over na gaan denken."

De econoom betrekt het ook op zichzelf. "Ik verdien ruim voldoende vind ik. Ik vind ook niet dat ik recht moet hebben op AOW. Ik heb geen AOW nodig om rond te komen op mijn oude dag. Ik heb een pensioen van het ABP. En wat is dan genoeg? Nou, mijn pensioen is genoeg. Laat die AOW maar zitten."