Rechtbank wijst bezwaar Corendon tegen ACM-boete af

Daarmee blijven de twee boetes van in totaal 350.000 euro in stand, meldt ACM dinsdag. Het bedrijf kreeg de boetes opgelegd vanwege het onjuist vermelden van prijzen voor pakketreizen en losse vliegtickets.

Corendon rekende voor pakketreizen en losse vliegtickets bijkomende variabele onvermijdbare kosten, die niet direct en duidelijk vermeld werden.

Bijkomende kosten

De toezichthouder stelt dat alle onvermijdbare kosten vanaf het begin in de prijs verwerkt moeten zijn. Dit mag niet onder aan de pagina of in kleine onleesbare letters vermeld worden. De bijkomende kosten per boeking mogen ook niet buiten beschouwing gelaten worden bij de genoemde prijs per persoon.

Bij de pakketreizen had Corendon de boekingskosten van 25 euro en de kosten (2,50 euro) voor het Calamiteitenfonds niet meteen vermeld. Bij het boeken van losse vliegtickets ging het om servicekosten van 3 euro.

Onvermijdbaar

"Zowel de boekingskosten als de kosten voor het Calamiteitenfonds zijn onvermijdbaar. Deze kosten behoren dan ook tot de prijs van de pakketreizen", staat in de uitspraak. De kosten zijn variabel, omdat het bedrijf de bijkomende kosten per boeking berekent, terwijl de pakketreis per persoon wordt vermeld.

De kosten moeten volgens de rechtbank vanaf de eerste pagina bij de prijs vermeld worden, "omdat de consument anders geen volledige prijs ziet". "Hij kan dan geen geïnformeerd besluit nemen over de pakketreis, vooral in de situatie waarin de consument prijzen vergelijkt."

De rechtbank deed de uitspraak afgelopen donderdag. Corendon kan binnen zes weken beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).