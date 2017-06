ECB wil vanaf november 2018 directe betalingen mogelijk maken

De nieuwe dienst TARGET instant payment settlement (TIPS) moet operationeel zijn tegen november 2018, meldt ECB donderdag.

De centrale bank wil het platform in samenwerking met de financiële sector ontwikkelen. De dienst moet maximaal 0,002 euro per transacties gaan kosten in de eerste twee jaar na oprichting.

Nu duurt het vaak nog een werkdag voordat betalingen in de eurozone verwerkt worden. In Nederland is een vaak gehoorde klacht dat ondernemers betalingen in het weekend pas op maandag op de rekening bijgeschreven krijgen.

Hoewel het systeem zal worden ingericht voor de euro, zal het ook mogelijk worden om in andere valuta's te betalen.

In Nederland zijn partijen al bezig om directe betalingen mogelijk te maken vanaf mei 2019. De bouw van de benodigde infrastructuur is gestart en begin 2019 zal er een test plaatsvinden.