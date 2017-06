'Tientallen van fraude verdachte studenten hoeven niet terug te betalen'

DUO liet ten onrechte zzp'ers en payrollers controleren of de studenten wel echt op kamers woonden, meldt de Volkskrant maandag. Zo wilde de instantie achterhalen of de studenten recht hadden op een beurs voor uitwonende studenten.



In het oude studiefinancieringsstelsel, waar sommige studenten nog onder vallen, ontvangen uitwonende studenten flink meer studiefinanciering dan thuiswonende studenten.

Niet bevoegd

Maar DUO had de controles niet mogen laten uitvoeren door zzp'ers en payrollers, omdat zij niet als controleur bevoegd zijn. Daarom was het verzamelde bewijs ontoelaatbaar, oordeelde de rechter in de afgelopen twaalf maanden in zeker 88 rechtszaken. Dit jaar ging het om 66 zaken, waarbij in 65 gevallen de studenten gelijk kregen.

DUO heeft verschillende bedrijven opdracht gegeven bij studentenkamers langs te gaan om te checken of de studenten wel op dat adres wonen. Controleurs letten bijvoorbeeld op de aanwezigheid van tandenborstels, ondergoed en boeken. De bedrijven hebben hiervoor regelmatig zzp'ers en payrollers ingezet.

Geen boete

Alleen "personen werkzaam bij" de private bedrijven mogen de controles uitvoeren. En volgens de rechter vallen zzp'ers en payrollers daar niet onder.



In deze gevallen hoeven de studenten het teveel aan studiefinanciering niet terug te betalen en ook geen boete op te hoesten van 50 tot 100 procent van dat bedrag. Het ministerie van Onderwijs, waar DUO onder valt, moest ook de proceskosten betalen.



DUO liet aan de Volkskrant weten dat sinds afgelopen zomer geen zzp'ers meer voor de controles zijn ingezet. De dienst heeft vorig jaar 2.080 controles laten uitvoeren. In 688 gevallen zijn boetes opgelegd.