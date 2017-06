EU wil betere bescherming consumenten bij digitale aankoop

De 28 EU-ministers van Justitie sloten donderdag een akkoord over gelijkschakeling van de regels in hun landen. Er moet wel met het Europees Parlement over worden onderhandeld.

Net als bij tastbare producten, krijgen consumenten recht op bijvoorbeeld reparatie, terugbetaling en een garantieperiode.

Van een klagende consument zal niet langer worden verlangd dat hij aantoont dat een product het niet deed toen hij het kocht. Die verplichting komt in het eerste jaar bij de verkoper te liggen. In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie uit 2015 was dat overigens twee jaar.

Ook bij diensten waarbij je 'betaalt' met je persoonlijke gegevens, zoals bij Facebook, YouTube, Google of WhatsApp, krijgt de klant meer rechten.

De Europese consumentenorganisatie BEUC sprak alvast van een "enorme stap vooruit". "Als de antivirussoftware of muziekbestanden die je hebt gekocht niet werken, moet je het recht hebben om naar de verkoper te stappen."