Fiscus keert voor 59.000 meer kinderen kinderopvangtoeslag uit

De fiscus maakte vorig jaar voor 823.000 kinderen toeslagen over, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag bekend. In 2015 ging het nog om 764.000 kinderen.



Zo'n 441.000 kinderen zijn vorig jaar opgevangen bij de buitenschoolse opvang. Verder gingen 437.000 kinderen naar de dagopvang.

Het gaat om dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar, buitenschoolse opvang en opvang door ouderparticipatiecrèches of gastouders via een gastouderbureau. Peuterspeelzalen en overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen vallen hier niet onder.

Het CBS stelt dat de toename deels is te verklaren door de omvorming van peuterspeelzalen naar kinderopvanglocaties. Overigens hebben ouders vanaf 2018 ook recht op kinderopvangtoeslag als zij hun kind naar de peuterspeelzaal brengen.

Ouders

Ook het aantal ouders dat kinderopvangtoeslag ontvangt, is toegenomen. Vorig jaar ontvingen zo'n 542.000 ouders of verzorgers toeslagen voor de opvang van kinderen. Dat zijn er 42.000 meer dan in 2015.



Sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 is het aantal ontvangers van deze toeslag niet zo hoog geweest. Gemiddeld ontvingen zij vorig jaar 3.760 euro. Dat is 340 euro meer dan in het jaar ervoor.



Ze betaalden vorig jaar zelf bijna 1.800 euro. Dit komt neer op 32 procent van de totale kosten voor de opvang van hun kinderen. In 2015 waren ouders en verzorgers nog goed voor 37 procent van de kosten.

Randstad

Kinderen in de Randstad hebben vorig jaar de meeste tijd doorgebracht bij de dagopvang. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht ligt het gemiddelde op meer dan achthonderd uur.



In de gemeenten Naarden, Amsterdam, Wassenaar, Amstelveen, Den Haag en Rotterdam kwam het gemiddelde uit op meer dan duizend uur.



In de provincies Drenthe, Overijssel, Friesland en Zeeland gingen kinderen gemiddeld minder dan zeshonderd uur naar de dagopvang.