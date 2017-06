'Stellen met jonge kinderen gunstiger uit met twee parttime banen'

Dat stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vrijdag.



Bij drie kwart van de stellen van 25 tot en met 49 jaar met jonge kinderen heeft de één een fulltime baan en de ander een gedeeltelijke of geen baan.



Bij in totaal zo'n 18 procent van de genoemde groep heeft de man wel een baan en de vrouw niet. Momenteel zou slechts in 8 procent van de gevallen beide ouders parttime werken.

Minstverdienende

"Vaak is het de minstverdienende die stopt met werken als er kinderen komen, maar financieel gezien kunnen veel gezinnen erop vooruit gaan als beide partners werk en zorg anders verdelen en beiden parttime gaan werken", stelt het Nibud.



Dit hangt onder meer samen met de hogere algemene heffingskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting die naar de minstverdienende partner gaat. "Dit zie je niet direct terug op de salarisstrook, maar pas aan het eind van het jaar bij de belastingaangifte", aldus de organisatie.

Voorbeeld

De organisatie neemt een stel met kinderen van één en drie jaar als voorbeeld. De vrouw werkt 24 uur en verdient 1.440 euro bruto per maand. De man werkt veertig uur en verdient 2.855 euro.



Als ze beiden 32 uur zouden werken, zouden ze er maandelijks netto 85 euro op vooruit gaan. Het stel krijgt in dat geval een hogere algemene heffingskorting, hogere arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Ook krijgen ze meer kinderopvangtoeslag.

Hulpmiddel

Het Nibud heeft samen met vrouwennetwerk WOMEN Inc. een hulpmiddel ontwikkeld waarmee mensen uit kunnen rekenen wat de financiële gevolgen zijn als ze meer of minder gaan werken. De rekentool toont het effect van dergelijke heffingskortingen wel.



In de zogenoemde WerkZorgberekenaar kunnen bezoekers hun gegevens invoeren. De tool laat dan zien wat een huishouden netto overhoudt als een gezinslid meer of minder gaat werken.

Weloverwogen

"Het Nibud ziet dat het voor mensen op dit moment erg moeilijk is om de financiële gevolgen voor een bepaalde arbeidsverdeling door te rekenen", stelt directeur Gerjoke Wilmink van het Nibud. "Toeslagen worden berekend aan de hand van het verzamelinkomen en niet met bruto- of netto-inkomen. Maar uitrekenen wat je verzamelinkomen is, is lastig", aldus Wilmink.



"Ouders laten zich in hun keuze leiden door onvolledige financiële informatie", stelt expert arbeidsmarkt van WOMEN Inc. Saskia de Hoog. "We hopen dat deze tool laat zien dat de gewenste verdeling van werk en zorg wel vaak mogelijk is."

Makkelijk

"Ik spreek veel ouders die niet weten wat de kinderopvang kost, of wat de financiële gevolgen zijn van minder werken", stelt minister Jet Bussemaker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

"Ik moedig aan dat het ouders zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van hun ideale verdeling van werk en zorg." De tool is mede mogelijk gemaakt door haar ministerie.