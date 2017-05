Ruim 2,8 miljoen aanmeldingen voor bijzondere trekking Staatsloterij

Samen hebben deze deelnemers ongeveer acht miljoen loten, maakt het gokbedrijf woensdag bekend. De bijzondere trekking is bedoeld om spelers te compenseren voor verkeerd voorgespiegelde winkansen.

Uiteindelijk hebben een stuk minder gedupeerden zich voor deze trekking aangemeld dan er volgens een schatting hebben meegespeeld aan trekkingen tussen 2000 en 2008 en de Koninginnedagtrekking van 2008. Het ging in die periode om ongeveer zeven miljoen spelers.

Bij een reguliere maandelijkse trekking op de tiende dag van de maand worden er gemiddeld tussen de twee en drie miljoen loten verkocht.

Niet eerlijk

De Staatsloterij was bij de genoemde trekkingen niet eerlijk over de winkansen, omdat het bedrijf niet had vermeld dat ook niet-verkochte loten bij trekkingen werden meegenomen. De misleiding is in 2015 via een rechtszaak vastgesteld.

"Met zoveel deelnemers is dit met recht een bijzondere trekking te noemen", stelt CEO Niels Onkenhout van de Staatsloterij in een reactie.

"Wij hopen hiermee een nieuwe stap te hebben gezet in het herstel van vertrouwen bij onze spelers die vaak al jarenlang meedoen met de Staatsloterij."

Schikking

De extra trekking is onderdeel van een schikking die het bedrijf eerder met Stichting Staatsloterijschadeclaim trof. Mensen die zich voor de bijzondere trekking hebben aangemeld, hebben daarmee wel afstand gedaan van mogelijke juridische stappen.

"Wij zijn ontzettend verheugd om te zien hoe positief Nederland heeft gereageerd op het bereikte schikkingsakkoord", reageert Ben Knüppe, voorzitter Stichting Staatsloterijschadeclaim.

Mensen hadden tot afgelopen zaterdag om zich voor de trekking aan te melden. Afgelopen vrijdag hadden al meer dan 2,5 miljoen Nederlanders dit gedaan.

Deelnemers die met bewijzen konden aantonen dat ze in de genoemde periode hebben meegespeeld, konden maximaal vier loten krijgen. De rest ontving één of twee loten. In totaal deelt de Staatsloterij op 27 mei 13,5 miljoen euro netto aan prijzen uit.

Vergoeding

Daarnaast heet het gokbedrijf afgesproken vergoedingen uit te keren aan partijen die "actiebereidheid" hebben getoond. Zo kunnen deelnemers van claimstichtingen tot en met 30 juni aanspraak maken op een vergoeding.

Inmiddels hebben meer dan 63.500 deelnemers van claimstichtingen zich voor een vergoeding, de bijzondere trekking of beide aangemeld.

Daarnaast krijgen 110 oud-spelers een vergoeding voor hun actiebereidheid, odmat zij zich door een rechtsbijstandverzekeraar hebben laten bijstaan.