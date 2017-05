Extra trekking Staatsloterij kan doorgaan na uitspraak rechter

Het bezwaar van Loterijverlies is niet-ontvankelijk, oordeelt de bestuursrechter donderdag in een kort geding dat door de claimorganisatie is aangespannen.

Ferdy Roet, de oprichter van Loterijverlies, vond dat de Kansspelautoriteit (KSA) de ontheffing voor de bijzondere trekking ten onrechte heeft verleend.

Volgens de rechter is Loterijverlies echter geen belanghebbende in deze zaak, omdat het besluit tot de ontheffing is gericht tot de Staatsloterij en niet tot de deelnemers of Loterijverlies.

"De belangen van de deelnemers worden niet rechtstreeks door het besluit geraakt, pas wanneer zij deelnemen aan de bijzondere trekking. Daardoor kan ook Loterijverlies.nl BV dat de deelnemers vertegenwoordigt, geen belanghebbende zijn", aldus de rechtbank.

"Ook de de commerciële belangen die Loterijverlies.nl BV stelt te hebben, vormen geen belang dat rechtstreeks door het besluit wordt geraakt. Alleen bij deelname aan de bijzondere trekking met de daaraan verbonden finale kwijting zou dat het geval kunnen zijn." Dit alles zorgt ervoor dat de rechter geen inhoudelijk oordeel over de kwestie kan vellen.

Verzwegen

Loterijverlies stelde verder dat wordt verzwegen dat deelnemers een "in principe reeds toegewezen claim van enkele duizenden euro's inwisselen voor een paar gratis loten". Roet vindt dat gedupeerde deelnemers het geld van al hun loten terug zouden moeten krijgen.

De KSA en de Staatsloterij stelden eerder dat Roet vooral opkomt voor zijn eigen belang en niet dat van de deelnemers. Met al twee miljoen aanmeldingen spraken zij bij de vorige zitting op dinsdag van een "breed draagvlak" voor de extra trekking.

Verder benadrukten de raadslieden van beide organisaties dat niemand wordt benadeeld: "Deelname is vrijwillig. Wie niet wil meedoen, kan zo naar een claimstichting zoals die van de heer Roet."

Overeenkomst

De extra trekking volgde uit een overeenkomst die de Staatsloterij onlangs met Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft gesloten vanwege eerdere misleiding. De misleiding door de Staatsloterij is al in 2015 door de Hoge Raad vastgesteld.

Mensen die aan de extra trekking meedoen, zien wel definitief af van alle vorderingen en procedures naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad.

De Staatsloterij trekt meer dan 30 miljoen euro uit om het vertrouwen te herstellen in verband met de jarenlange misleiding over de winkansen.

Misleiding

De Staatsloterij vermeldde van 2000 tot en met 2007 en bij de Koninginnedagtrekking in 2008 niet dat ook niet-verkochte loten aan trekkingen meededen.

Daardoor konden prijzen vallen op loten die niet waren verkocht, waardoor de winkansen kleiner waren dan de consument eerder dacht. Ook zijn er misleidende uitspraken over het aantal gewonnen prijzen en de hoogte van prijzen gedaan.

Naar schatting hebben in de genoemde periode ongeveer zeven miljoen mensen meegespeeld met de Staatsloterij.