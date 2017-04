Minderjarige ontvanger pgb niet meer aansprakelijk voor schuld

In plaats daarvan wordt hun meerderjarige vertegenwoordiger verantwoordelijk, schrijft demissionair staatssecretaris Martin van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor minderjarigen die recht hebben op een pgb regelt een meerderjarige vertegenwoordiger de hele administratie, zoals de aanvraag van het pgb.

Toch was voorheen degene voor wie het pgb bedoeld is er ook verantwoordelijk voor, en dus ook verantwoordelijk voor eventuele schulden als hij of zij eenmaal meerderjarig was. De staatssecretaris noemt dat ''onwenselijk''.

Van Rijn heeft nu afspraken gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen, met brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Jongvolwassen mensen met een pgb kunnen daardoor niet meer aansprakelijk worden gehouden voor een schuld die zij niet hebben veroorzaakt.

De nieuwe regels zijn per 1 februari van kracht. Omdat de zorgkantoren, die de pgb's verstrekken, hun werkwijze moeten omgooien trekt het ministerie enkele maanden uit voor de koerswijziging. Alle mensen met een pgb bij wie een schuld is ontstaan voor hun achttiende verjaardag, moeten voor 1 juni zijn benaderd