Studenten betalen miljoenen aan ov-bedrijven om te laat stopzetten reisproduct

Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Kassa op basis van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Studenten hebben tijdens het volgen van een studie recht op een zogeheten 'week- of weekendkaart', waarmee ze of in het weekend of doordeweeks gratis kunnen reizen en op andere momenten korting krijgen in het openbaar vervoer.

Wanneer studenten stoppen met studeren, moeten ze zelf actie ondernemen om hun gratis reisproduct van hun ov-chipkaart te halen. Doen ze dit niet, dan moeten de studenten een boete betalen over de periode waarin ze het product nog gebruiken.

Van de 140 miljoen euro aan boetes die de studenten in de afgelopen drie jaar moesten betalen omdat ze dit product te laat verwijderden, ging 93,6 miljoen euro naar de ov-bedrijven. De rest ging naar DUO. Ruim 170.000 studenten betaalden een boete van gemiddeld 800 euro.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het automatisch stopzetten van de ov-kaart.