Klantenservice mag niet meer kosten dan gewone oproep

Het Hof van Justitie voor de Europese Unie heeft dit geoordeeld in een zaak met een Duits bedrijf.

De zaak draaide om de uitleg van een Europese richtlijn die voorschrijft dat consumenten telefonisch contact moeten kunnen opnemen met handelaren voor niet meer dan het basistarief. De vraag was wat het “basistarief” in deze zin betekent.

Volgens het Hof betekent dat, dat bellen naar de klantenservice niet meer mag kosten dan de oproep naar een gewoon vast geografisch nummer of mobiel nummer. Of een bedrijf hiermee winst maakt of niet, maakt niet uit voor de richtlijn.

Het Hof stelt verder dat als ondernemingen meer zouden mogen rekenen dan het gewone tarief, klanten mogelijk niet meer zouden bellen om informatie of hulp te krijgen.

In Nederland is het al zo dat het bellen naar een 0900-, 0906- of 0909-nummer niet meer mag kosten dan 1 euro per gesprek of de gebruikelijke belkosten.