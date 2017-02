BOVAG pleit voor herinvoering fiscaal voordeel bedrijfsfiets

In 2015 werd de zogeheten 'bedrijfsfietsenregeling’ afgeschaft. BOVAG pleit ervoor dat een nieuw kabinet de bedrijfsfietsenregeling "in ere herstelt en werkgerelateerd gebruik van een (elektrische) fiets als alternatief voor de auto fiscaal beloont, bijvoorbeeld in de sfeer van de bijtelling" .

Hoewel de verkoop van elektrische fietsen toeneemt, daalt de totale fietsverkoop al zo’n tien jaar op rij. "De verkoop van nieuwe fietsen in Nederland is sinds 2007 met 30 procent afgenomen van 1,4 miljoen stuks tot minder dan een miljoen in 2015, terwijl de genoemde problemen almaar prominenter zijn geworden", aldus de BOVAG.