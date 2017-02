Vermogen en bestedingen huishoudens stegen in 2015

Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 dat het gemiddelde inkomen stijgt en de bestedingen toenemen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De voornaamste reden van de vermogensstijging is een waardestijging van woningen. Wanneer de eigen woning buiten beschouwing wordt gelaten, bleef het vermogen van huishoudens in 2015 onveranderd.

Bijna drie op de vijf huishoudens waren in 2015 in het bezit van een eigen woning, die gemiddeld 56 procent van de waarde van het vermogen vertegenwoordigde.

De stijging van de huizenprijzen zorgde er ook voor dat de vermogensongelijkheid verkleinde. Op het moment dat de huizenprijzen laag zijn, worden lage inkomens relatief zwaarder getroffen dan hoge inkomens, die naast een eigen woning doorgaans ook spaartegoed en effecten bezitten.

Hogere inkomens besteden meer

De vermogensstijging ging gepaard met stijgende uitgaven. Voor het eerst sinds het begin van de economische crisis gaven huishoudens weer meer uit, gemiddeld bijna 35.000 euro.

Vooral huishoudens uit hogere inkomensgroepen besteedden meer. Huishoudens in de hoogste inkomensgroep gaven bijna tweeënhalf keer zoveel uit als inkomens uit de laagste groep: gemiddeld 52.000 euro tegenover 21.000 euro.

Dat heeft deels te maken met de gemiddelde omvang van de huishoudens in die groepen. Die zijn respectievelijk 2,5 personen tegenover 1,7 personen groot.

Huishoudens zijn gemiddeld minder gaan besteden aan voeding en (alcoholvrije) dranken: 11 procent van de uitgaven gingen hiernaar toe. Twintig jaar eerder was dit nog 13 procent. Bestedingen aan huisvesting, water en energie namen in diezelfde periode toe van 27 procent naar 31 procent.

Schulden

Ongeveer de helft van de huishoudens had een hypotheekschuld. De gemiddelde waarde daarvan was 162.000 euro. De schulden waren opgeteld goed voor een bedrag van 685,5 miljard euro. Bijna een derde van de huishoudens had ‘overige schulden’ (o.a. rood staan of schulden voor consumptieve doeleinden). De gemiddelde waarde daarvan was relatief laag: 1,4 duizend euro.

Studieschulden bleven ook 900.000 huishoudens nog achtervolgen. De gemiddelde schuld is net geen 8.000 euro. Opgeteld hebben de voormalige studenten zich voor 12,6 miljard euro in de schulden gestoken.

Inkomensongelijkheid blijft stabiel

Ondanks een verkleining van de vermogensongelijkheid, nam de inkomensongelijkheid niet af. Het aantal huishoudens met een inkomen van onder de lage-inkomensgrens bleef in 2015 vrijwel gelijk, maar het aantal huishoudens dat langdurig (langer dan vier jaar) onder de lage-inkomensgrens leefde, nam met 27.000 toe tot 221.000 huishoudens (3,3 procent van alle huishoudens).

Van inkomensarmoede is sprake als het inkomen niet voldoende is om een consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt gezien. Die grens lag in 2015 op 1.030 euro per maand voor alleenstaanden en op 1.930 euro voor een echtpaar met twee kinderen.

Van de ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens moest 8,8 procent (626 huishoudens) rondkomen van een inkomen onder die grens.