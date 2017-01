Strengere regels voor reclame mobiele telefoons op afbetaling

"Telecomaanbieders moeten klanten duidelijk informeren over het telefoonkrediet en de kosten", stelt toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag.

De kosten voor het krediet moeten apart worden vermeld in de reclames en op de websites van telecomaanbieders. "De prijzen van mobiele telefoons met en zonder abonnement worden hierdoor beter vergelijkbaar."

Naast de splitsing van de kosten, moeten telecomaanbieders ook krediettabellen tonen. Daarin moet staan wat de kosten voor een krediet zijn, wat de looptijd is en wat klanten in totaal moeten betalen. Ook dit moet het vergelijken van verschillende aanbiedingen makkelijker maken.

Kredieten

Mobiele telefoons op afbetaling worden gezien als kredieten en de AFM houdt daar toezicht op. De telefoons worden vaak in combinatie met een telefoonabonnement van een of twee jaar aangeboden. De kosten voor belminuten, sms'jes en mobiel internet vallen niet onder het krediet.

Als een klant bij de aankoop van een mobiele telefoon verplicht een abonnement moet afsluiten, is er sprake van koppelverkoop. In dat geval mogen telecomaanbieders geen rente of andere kosten in rekening brengen voor het telefoonkrediet. In de krediettabel staat dan ook een rentepercentage van 0 procent.

BKR

Vanaf 1 mei 2017 ziet de AFM erop toe dat telecomaanbieders bij kredieten vanaf 250 euro ook een leentoets afnemen bij hun klanten. Klanten moeten onder meer hun inkomen opgeven voordat zij een telefoon op afbetaling kunnen aanschaffen.

Ook worden telefoonkredieten vanaf 250 euro geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR). De telecombedrijven moeten bij BKR ook nagaan of de consument zijn rekeningen op tijd betaalt.