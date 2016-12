Aantal oliebollenkramen met pinautomaat sterk gestegen

Bij 71 procent van de oliebollenkramen kunnen consumenten nu met hun pinpas afrekenen, blijkt uit een rondgang in opdracht van onder andere Betaalvereniging Nederland. Vorig jaar lag dat aantal nog op 40 procent. In 2014 had nog maar een op de tien kramen een pinautomaat.

Pinnen bij oliebollenkramen is vrijwel altijd gratis, blijkt verder uit de rondgang. Bij 5 procent van de kramen vraagt de ondernemer wel een vergoeding, bijvoorbeeld voor bedragen onder de10 euro. Twee derde van de automaten is geschikt voor contactloos betalen.

Aan stickers of kaartjes op de kraam is vrijwel altijd goed te zien of consumenten er kunnen pinnen.