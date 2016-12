'Rijken verdienden 237 miljard dollar in 2016'

Het begin van het jaar startte nog in mineur voor de miljardairs, zo blijkt uit cijfers van persbureau Bloomberg. Op het dieptepunt in februari daalde het vermogen van de rijksten op aarde met 382 miljard dollar.

In maart volgde een rally die in juli nog navolging kreeg. Ook in november, nadat Donald Trump werd verkozen tot de volgende Amerikaanse president, stegen beurskoersen en zo ook de vermogens van miljardairs.

Vooral voor de bekende belegger Warren Buffett was het een goed jaar. Het zag zijn belangen in banken en luchtvaartmaatschappijen in waarde stijgen na de verkiezing van Trump. Zijn totale vermogen steeg met 19 procent naar 74,1 miljard dollar.

Bill Gates

Vooral Amerikaanse miljardairs zagen hun vermogen flink stijgen. De Fransman Bernard Arnault, oprichter van Louis Vuitton Moët Henness, was de enige niet-Amerikaan in de lijst van grootste stijgers.

Bill Gates blijft de rijkste man met een vermogen van 91,5 miljard dollar. Warren Buffett volgt op plek twee en achter hem staat Amancio Ortega. Ortega is eigenaar van kledingverkoper Inditex en met een vermogen van 71,2 miljard dollar de rijkste man van Europa.