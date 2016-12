Huishoudens investeren meer en sparen minder

In het derde kwartaal is het vorderingensaldo op -4,9 miljard euro uitgekomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In het derde kwartaal van 2015 was nog sprake van saldo van -1,8 miljard euro. Het vorderingensaldo is het deel van de besparingen dat overblijft na investeringen.

Het saldo is gedaald doordat huishoudens meer investeren in bijvoorbeeld koopwoningen. Dit wijst er volgens het statistiekbureau op dat huishoudens steeds meer financieren met een lening.

Individuele besparingen

De individuele besparingen van huishoudens, ofwel wat er overblijft van het beschikbaar inkomen na consumptie, bedroegen in het derde kwartaal 644 miljoen euro.

Dat was wel minder dan een jaar eerder, omdat de uitgaven aan consumptiegoederen sterker zijn gestegen dan het beschikbaar inkomen van huishoudens. In het derde kwartaal van 2015 ging het nog om bijna 1,8 miljoen euro.

De totale besparingen van huishoudens waren in het derde kwartaal 5,4 miljard euro. Hierbij wordt ook de inleg in pensioenen meegerekend. Dit was een jaar eerder nog ruim 5 miljard euro.