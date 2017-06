OM kijkt naar uitspraken Wilders in Oostenrijk

Daarnaast riep de PVV-leider dat "de islam mensen oproept om terroristen te zijn".

Een moslimorganisatie in Wenen deed aangifte tegen de Nederlandse politicus; zijn woorden zouden aanzetten tot opruiing. Het Openbaar Ministerie in Wenen besloot de zaak uit praktische overwegingen over te dragen aan Nederland.

Het OM in Den Haag bevestigt aan NU.nl een bericht van AD dat Nederland een rechtshulpverzoek van Oostenrijk heeft ontvangen en "bezig is met de bestudering hiervan".

Een rechtshulpverzoek wordt ingediend als tijdens een onderzoek vragen naar boven komen die alleen kunnen worden beantwoord in een ander land. Het kan gaan om een verzoek om informatie, het verhoren van getuigen of het observeren of aanhouden van een verdachte.

Nazi-retoriek

De Oostenrijkse wetgeving is op het gebied van opruiing strenger dan de Nederlandse. Zo werd een voorman van Pegida in 2015 veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke celstraf voor de uitspraak dat "elke moslim een potentiële terrorist is".

Een woordvoerder van de moslimorganisatie die Wilders heeft aangeklaagd stelt in het AD dat deze uitlatingen van de PVV-voorman "hem doen denken aan de nazi-retoriek uit de jaren dertig".

Minder Marokkanen

Wilders werd in Nederland veroordeeld voor uitspraken die hij in maart 2014 deed tijdens een verkiezingsbijeenkomst. De rechtbank achtte hem schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.

De PVV-voorman vroeg aan zijn aanhangers of zij meer of minder Marokkanen wilde. Voor de rechtbank stelde Wilders dat hij alleen doelde op criminele Marokkanen. Zowel het Openbaar Ministerie als Wilders zijn tegen deze uitspraak in beroep gegaan.