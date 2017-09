Opnieuw bevingen gemeten bij Appingedam

Volgens het KNMI vond de eerste beving rond 5.30 uur plaats op drie kilometer diepte. De tweede beving, met een magnitude van 1.2, volgde een half uur later.

Vorige week vond een beving met een magnitude van 1.8 plaats bij Appingedam. Het was een van de zwaarste aardbevingen sinds maanden. Gemiddeld liggen de magnitudes tussen de 0.5 en 1.5.

Er kwamen in totaal vier schademeldingen binnen vorige week. Of de twee bevingen dinsdag voor schade hebben gezorgd, is nog onbekend.

Grenswaarde

De aardbeving van vorige week heeft de zogeheten signaleringsgrenswaarde overschreden. Deze ligt op 0,25 bevingen per vierkante kilometer per jaar. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stelt een rapport op, waaruit moet blijken of maatregelen nodig zijn. Dit rapport wordt aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) voorgelegd.

De toezichthouder heeft vrijdag ook een brief gestuurd naar Henk Kamp (Economische Zaken) om hem in te lichten over de overschrijding van de grenswaarde.

Gaswinning

De bevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Dit heeft in sommige gevallen schade aan de huizen als gevolg. Minister Kamp besloot in april de gaswinning, die nu op 24 miljard kuub per jaar ligt, per 1 oktober met 10 procent te verlagen.

De verlaging was op advies van SodM. De toezichthouder stelde dat dit de enige manier was om de kans op het aantal en op zwaardere bevingen te verminderen.

Verschillende partijen, waaronder de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), zijn in beroep gegaan tegen deze verlaging. In november wordt de uitspraak van de Raad van State hierin verwacht.