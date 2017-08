Witteveen+Bos noemt onderzoek advocatenkantoor over buitengebied onjuist

"Een aantal technisch inhoudelijke aspecten zijn door het advocatenkantoor verkeerd begrepen of bericht", laat Witteveen+Bos vrijdag weten.

Volgens het advocatenkantoor zijn in de rapporten van het onderzoeksbureau gaten te schieten. Zo zou gewerkt zijn met een theoretisch model dat ongeschikt is 'om alle schadeclaims af te wijzen'.

Volgens Witteveen+Bos is dit niet juist. "De bevindingen zijn juist gebaseerd op drie verschillende onderzoekstechnieken, die naast elkaar zijn toegepast om de oorzaak van de schade te achterhalen", laat het onderzoeksbureau weten.

Buitengebieden

In opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) deed het bureau onderzoek naar de schade in de buitengebieden van Groningen.

In maart van dit jaar oordeelde Witteveen+Bos dat de schade bij de 1.600 adressen niet door gaswinning is veroorzaakt. De scheuren in de woningen zijn volgens het onderzoek voor een groot deel veroorzaakt doordat de bouwblokken waarmee gebouwd is, zijn gaan krimpen.

Teleurstelling

De afwijzing van alle 1.600 schadeclaims leidde tot grote frustratie bij de Groningers. Pieter Smit, burgemeester van Oldambt, dat voor een deel in het bevingsgebied ligt, reageerde destijds verbijsterd. Smit zei dat er nu meer gas wordt gewonnen onder het deel van zijn gemeente dat net wel in het bevingsgebied ligt. "Even verderop zou dan niets aan de hand zijn. Dat valt lastig te rijmen."

Ook de Groninger Bodem Beweging (GBB) was teleurgesteld. "We kunnen ons eerlijk gezegd niet voorstellen dat de aardbevingen geen rol hebben gespeeld", aldus secretaris Dick Kleijer.