Nationaal Coördinator start weer met opnemen bevingsschade Groningen

De schade-inspecteurs van Centrum Veilig Wonen (CVW) zullen bij ruim tweeduizend adressen langsgaan, laat Alders vrijdag weten.

Dit proces was sinds 31 maart stil komen te liggen, toen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) uit het systeem van schadeafhandeling werd gezet. Hierop moest een nieuw protocol gemaakt worden, dat als handboek geldt voor hoe de schademeldingen van Groningers die scheuren in hun huizen hebben, worden afgehandeld.

Gezien dit protocol er nog niet is, zullen de schades nog niet beoordeeld worden. "Om mensen niet langer te laten wachten, willen we alvast starten met het opnemen van schades", aldus Alders. De verwachting is dat het opnemen van de meldingen ongeveer een half jaar zal duren.

Schadeafhandeling

Alders laat weten dat de inspecteurs minstens tien jaar ervaring moeten hebben alvorens ze huizen met schade mogen controleren. Bewoners kunnen, nadat een verslag is opgemaakt, aanpassingen doorgeven. Pas wanneer het schadeprotocol gereed is, zal gekeken worden welk schadebedrag wordt toegekend aan de bewoner.

In de afgelopen maanden hebben verschillende partijen, waaronder de provincie en de belangenvereniging de Groninger Bodem Beweging (GBB) en de Groningse gemeenten, deelgenomen aan de gesprekken voor het opstellen van het nieuwe protocol. Hierin staat voorop dat gaswinner NAM geen bepalende rol mag hebben, wegens belangenverstrengeling.

Eind augustus worden de gesprekken voor het nieuwe protocol hervat.

Bevingen

Door het winnen van gas in de Groningse provincie, dat gedaan wordt door de NAM, vinden de afgelopen jaren met regelmaat aardbevingen plaats. Deze zorgen onder andere voor scheuren in de huizen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft daarom besloten dat per oktober slechts 21,6 miljard kuub uit de grond mag worden gepompt. In 2014 was dit nog 42 miljard.