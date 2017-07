Plan voor behoud erfgoed in aardbevingsgebied Groningen vastgelegd

Deze visie is gericht op het behouden van Gronings erfgoed in het aardbevingsgebied.

In het erfgoedprogramma worden de gezamenlijke uitgangspunten beschreven, een rol- en taakverdeling van de verschillende partijen en het beleid rondom schadeherstel en de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied.

In de plannen staat dat alle gemeenten het Gronings erfgoed gaan inventariseren en dat de provincie gaat starten met een erfgoedmonitor. Daarnaast richten de NCG en de provincie samen een erfgoedloket op, waarin eerstgenoemde in beeld zal brengen wat nodig is aan investeringen.

'Omvangrijke opgave'

"De omvangrijke opgave in het aardbevingsgebied op het terrein van schadeherstel en versterken heeft een enorme impact op de gehele leefomgeving", vertelt Alders in een persbericht. "Daarom is het nodig om aan het behoud van erfgoed bijzondere aandacht te geven. Op die manier blijft het bijzondere karakter van dit gebied behouden voor alle inwoners en toekomstige generaties."

Door het winnen van gas in de Groningse provincie, vinden de afgelopen jaren met regelmaat aardbevingen plaats. Deze zorgen onder andere voor scheuren in gebouwen.