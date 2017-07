Belangenverenigingen Groningen ontevreden over concept schadeprotocol

Dit laten de twee belangenverenigingen, die zijn betrokken bij de gesprekken over het nieuwe schadeprotocol, via een gezamenlijke verklaring weten.

De eisen van de belangenverenigingen worden naar eigen zeggen niet ingewilligd. Zo willen ze dat de Staat verantwoordelijk is voor de financiering van schadeherstel en zou de 'menselijke maat' leidend moeten zijn in het protocol.

"Wat er nu in het concept schadeprotocol staat, is niet het eindresultaat. We blijven in gesprek om de tussenversie te verbeteren", laat de GBB weten.

Schadefonds

RTV Noord kwam maandag in het bezit van de laatste versie van het schadeprotocol. Hieruit zou blijken dat het schadefonds, een speciaal fonds waaruit schade als gevolg van de gaswinning in Groningen wordt betaald, pas volgend jaar in werking zou gaan.

De woordvoerder van de Nationaal Coördinator Groningen laat aan NU.nl weten hier nog geen uitspraken over te willen doen. "RTV Noord citeert uit een brief die nog besproken moet worden met de betrokken bestuursgroepen".

Wanneer het fonds er komt, is volgens de woordvoerder nog niet bekend. "Het kost tijd om het schadefonds een wettelijke basis te geven." Minister Henk Kamp (Economische Zaken) sprak eerder uit een voorstander te zijn van een dergelijk fonds.

Bevingen

De NAM is sinds 31 maart dit jaar niet meer verantwoordelijk voor de schadeafhandeling in het bevingsgebied. Een nieuw schadeprotocol moest er voor 1 juli zijn, maar die deadline werd niet gehaald.

Niet alle bestuurlijke en maatschappelijke partijen in de provincie zijn het eens over de precieze vorm. Een hard gelag voor de Groningers, die sinds april geen schade meer kunnen melden. Kamp schreef eerder al naar de Kamer de vertraging te betreuren.