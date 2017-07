Directeur: NAM ging voorbij aan sentiment

"Ik denk dat wij bij de slachtoffers met zijn allen, en zeker de NAM, te technisch bezig zijn geweest", stelt directeur Gerald Schotman van de NAM nu hij terugkijkt op die gebeurtenis toen op 16 augustus.

Deze week stonden verscheidene partijen, waaronder de NAM, bij de Raad van State om hun belangen te verdedigen. Dat gebeurde bijna vijf jaar nadat in Huizinge de zwaarste aardbeving ooit in de provincie Groningen werd gemeten.

Het was het begin van een felle discussie over het oppompen van gas in Groningen. Daarnaast duurde het lang voordat schadevergoedingen konden worden uitgekeerd.

Sentiment

"Experts kwamen met een technisch verhaal bij de slachtoffers, zo van, ik leg het je nog één keer uit". Volgens Schotman gingen ze daarmee voorbij aan het sentiment.

"Het gaat om mensen die het zat zijn, moe zijn van het bellen; allerlei 'mannetjes' over de vloer krijgen, terwijl zij gewoon wilden weten waar ze aan toe waren. De wereld bij die mensen thuis was er een van beleving en een fundamentele behoefte om geen gedoe te hebben."

Schotman vindt dat zijn organisatie veel eerder afstand had moeten nemen bij het beoordelen en afhandelen van schadegevallen. Maar er was volgens hem buiten de NAM onvoldoende kennis van schade-beoordeling en -afhandeling bij aardbevingen door gasbodemdalingen.

Begrijpelijk

"Dat die wens bestond, is begrijpelijk maar dan moet er wel een instituut zijn dat de kennis heeft om die afhandeling van schades over te nemen."

De trage afhandeling wijt Schotman aan onder meer het gebrek aan protocollen en standaarden waar aardbevingsschades aan getoetst moeten worden.

"Ik denk dat wij met z’n allen, maar zeker ook de NAM, hebben onderschat hoe groot die uitdaging is geweest om iets op te tuigen dat je bij iedereen kunt toepassen en waarin geen willekeur bestaat. Terugkijkend had het allemaal veel sneller gekund en gemoeten."

Lui

Het is volgens de directeur aan een nieuw kabinet om de toekomstplannen voor de Groningers te bepalen. "Groningen heeft ons lui gemaakt in het oppakken van de energietransitie", stelt Schotman.

"Want wij lopen in Europa niet bepaald voorop in onze bijdrage daarin. We hebben gas altijd als iets vanzelfsprekends ervaren." Een nieuw kabinet moet volgens hem op dat vlak flink doorpakken.

"Daar hoort waarschijnlijk de afbouw van gas bij en een effectieve afhandeling van schade, maar ook dat er wordt gekeken naar hoe er een nieuwe vorm van energie uit Groningen kan worden gehaald."