VN eist dat Nederland veiligheid Groningers in gaswinningsgebied waarborgt

Ook zouden de Groningers 'gepaste compensatie' moeten krijgen voor de schade veroorzaakt door de gaswinning in hun gebied. Dit is te lezen in een rapport dat de VN heeft gepubliceerd.

De VN dringt ook ernstig aan op het voorkomen van verdere schade in Groningen. Hier valt volgens de commissie zowel fysieke schade aan de huizen onder, als geestelijke schade zoals stress die de gaswinning bij de Groningers veroorzaakt.

In april van dit jaar is belangenvereniging De Groninger Bodem Beweging in gesprek gegaan met de mensenrechtencommissie. "Het gaat er vooral om of we veilig kunnen wonen en leven", zei een woordvoerder van de GBB eerder.

Aardbevingen

Door het winnen van gas in de Groningse provincie, vinden de afgelopen jaren regelmatig aardbevingen plaats. Deze zorgen voor beschadigde huizen. Ook heeft onderzoek aangetoond dat Groningers last krijgen van stress als gevolg van de bevingen.

Kamp besloot daarom in 2015 de gasproductie te verlagen naar 24 miljard kuub. In 2014 werd nog 42 miljard kuub uit de bodem gepompt. Als het nieuwe besluit wordt doorgevoerd, zal de gaswinning op 21,6 miljard kuub komen te liggen.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij, verantwoordelijk voor de gaswinning in het gebied, heeft echter beroep aangetekend tegen het terugdraaien van de gaswinning. De Raad van State buigt zich op 13 en 14 juli over het beroep.