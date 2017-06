Nieuw schadeprotocol gaswinning Groningen niet op tijd af

Alle betrokkenen vinden dat er meer tijd nodig is om een goed protocol op te stellen, maakte de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders vrijdag bekend.

Het protocol geldt als handboek voor hoe de schademeldingen van Groningers die scheuren in hun huizen hebben, worden afgehandeld. Voor 31 maart werd de schadeafhandeling geregeld door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), maar zij werden op afstand gezet vanwege belangenverstrengeling.

Hierdoor zijn op dit moment ongeveer 1.750 schademeldingen onbehandeld. Volgens Alders moet daarom zo spoedig mogelijk worden gestart met de beoordeling van deze meldingen. Hij streeft ernaar het schadeprotocol in de komende weken gereed te maken.

NAM

Alders heeft in de afgelopen maanden een onafhankelijke commissie schade (OCS) in het leven geroepen, die de rol van de schadeafhandeling op zich moest nemen. Verschillende partijen, waaronder de provincie en de belangenvereniging de Groninger Bodem Beweging (GBB) en de Groningse gemeenten, namen deel aan de gesprekken voor het opstellen van het nieuwe protocol.

Hierbij stond voorop dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) geen bepalende rol meer zou hebben in het proces van schadeafhandeling. "Hiermee wordt recht gedaan aan de mensen in Groningen die veel te lijden hebben gehad en nog te lijden hebben van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingsproblematiek", zei minister Henk Kamp (Economische Zaken) eerder.

Schade

Door het winnen van gas in de Groningse provincie, dat gedaan wordt door de NAM, vinden de afgelopen jaren regelmatig aardbevingen plaats. Deze zorgen voor beschadigde huizen.

Kamp besloot daarom de gasproductie te verlagen. Per oktober mag slechts 21,6 kuub uit de grond worden gepompt. In 2014 was dit nog 42 miljard. De NAM is overigens tegen dit besluit in beroep gegaan. de Raad van State buigt zich hier op 13 en 14 juli over.