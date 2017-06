NAM in beroep tegen terugdraaien gaswinning Groningen

Volgens de NAM is er nu te veel onduidelijkheid over de veiligheidsnorm van de gaswinning in Groningen, maakt het woensdag bekend tijdens een bijeenkomst.

Kamp besloot in april de gaswinning, die nu op 24 miljard kuub per jaar ligt, per 1 oktober met 10 procent te verlagen. Dit zou neerkomen op 21,6 miljard kuub per jaar.

De verlaging was op advies van de toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Deze stelde dat dit de enige manier was om de kans op het aantal en op zwaardere bevingen te verminderen.

Veiligheid

"Er is een veiligheidsnorm voor seismisch risico vastgesteld, maar deze lijkt niet toegepast te worden in het nu genomen besluit", aldus de NAM.

In het wijzigingsbesluit van Kamp stond dat er geen model is dat kan voorspellen bij welk productieniveau de risico's op aardbevingen overeenkomen met de veiligheidsnormen.

Hier is de NAM het niet mee eens, zegt Gerard Schotman, directeur van de NAM. "Deze uitspraken staan haaks op het door de overheid goedgekeurde Winningsplan, waaraan de beste wetenschappers hebben bijgedragen."

Het gaat daarom in beroep om duidelijke kaders over de veiligheid in Groningen te krijgen. "Het is nu, als bedrijf dat verantwoordelijk is voor de gaswinning, moeilijk om hiermee om te gaan. " NAM benadrukt dat het niet in beroep gaat omdat ze volgens het besluit van Kamp 10 procent minder gas mogen winnen.

Aardbevingen

Door het winnen van gas in de Groningse provincie, vinden de afgelopen jaren regelmatig aardbevingen plaats. Deze zorgen voor beschadigde huizen en leiden ook tot stress en slapeloze nachten, zeggen de Groningers.

Kamp besloot daarom in 2015 de gasproductie te verlagen naar 24 miljard kuub. In 2014 werd nog 42 miljard kuub uit de bodem gepompt.

De Raad van State buigt zich op 13 en 14 juli over het beroep.