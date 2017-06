Rutte begrijpt verlies vertrouwen Groningers door aardbevingsproblematiek

Rutte bezocht de plaatsen Appingedam, Loppersum en Groningen.

In Appingedam sprak Rutte met meerdere gedupeerden die aan het protesteren waren. Hij gaf aan te begrijpen dat Groningers het vertrouwen zijn verloren. "En dat zal ik vandaag ook niet kunnen herstellen."

Concrete toezeggingen kon Rutte dan ook niet doen. "Ik ben hier vooral om te praten met de gedupeerden", zei hij. "De plannen voor versterking van woningen en een betere schadeafwikkeling, met de NAM op afstand, zijn klaar. We moeten ons nu richten op uitvoeren, uitvoeren en uitvoeren."

Volgens Rutte zijn er nog veel problemen op te lossen en moet de snelheid daarom omhoog. "Ik wil vandaag kijken wat daar voor nodig is."

De premier liet ook weten onder de indruk te zijn van alle verhalen. "Trots is omgeslagen in een nachtmerrie", zei hij. "Achter elke voordeur schuilt een ander verhaal en dat is heel erg indrukwekkend. Soms moeten honderden buurtbewoners tegelijk hun huis uit omdat die moet worden versterkt. Dat is heel ingrijpend."

Petitie

Op het provinciehuis in de stad Groningen overhandige cabaratier Freek de Jonge Rutte de petitie 'Laat Groningen niet zakken'. Hoewel het doel was om 300.000 handtekeningen te verzamelen, werd de petitie tot nu toe ruim 200.000 keer ondertekend.

Volgens Freek de Jonge is er veel aandacht voor de problemen in Groningen. "Niemand kan ooit zeggen dat we niet hebben geweten dat de situatie hier zo slecht is."