Mark Rutte ontvangt petitie 'Laat Groningen niet zakken'

Het doel was om 300.000 handtekeningen te overhandigen. Dat is niet gelukt. In plaats daarvan zijn er ruim 200.000 handtekeningen verzameld.

Rutte bezocht de plaatsen Appingedam, Loppersum en Groningen, waar hij met verschillende gedupeerden, bestuurders en maatschappelijke organisaties praatte. De premier had in Appingedam een gesprek met Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen.

Enkele tientallen Groningers hebben vrijdagmiddag in Appingedam geprotesteerd bij het bezoek van premier Mark Rutte aan Groningen. Rutte is in de provincie om te praten over de omstreden gaswinning en de gevolgen ervan.