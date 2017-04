Kabinet verlaagt gaswinning Groningen met 10 procent

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) schrijft dit dinsdag naar aanleiding van het winningsadvies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

De toezichthouder schrijft dat "alleen verdere verlaging van de gasproductie van het Groningenveld gelijktijdig met het vermijden van fluctuaties in de winning de kans op het aantal en op zwaardere bevingen kan verminderen." Om te beginnen moet de productie met 10 procent worden teruggeschroefd, aldus de SodM.

Stapjes

Dit moet in stapjes gebeuren omdat een drastische verlaging er juist voor kan zorgen dat er meer bevingen kunnen plaatsvinden. "Begin met 10 procent; een eerste stap naar 21,6 miljard kuub en bekijk hoe seismiciteit zich dan ontwikkelt", aldus de toezichthouder.

Kamp wil niet tot oktober wachten om het winningsbesluit voor 2018 bekend te maken en schrijft in de brief het advies over te nemen. Onder andere omdat de bevingen in het gebied rond Loppersum zijn toegenomen, zet hij de voorbereidingen in gang " om het productieplafond voor de gaswinning in Groningen ingaande het eerstvolgend gasjaar – dat gaat lopen vanaf 1 oktober 2017 – met 10 procent te verlagen."

Verlaging

Hoeveel miljoenen de staatskas misloopt door het besluit, is nog niet bekend.

De gaswinning in Groningen is in 2015 door minister Kamp, op advies van SodM, verlaagd naar 30 miljard kuub gas. In 2014 was dit nog meer dan 42 miljard. In 2016 stelde Kamp de cijfers nog verder bij: de NAM mag daardoor nog jaarlijks hooguit 24 miljard kuub uit de Groningse bodem halen.