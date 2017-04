Groningers stappen naar mensenrechtencommissie VN

De organisatie die opkomt voor de belangen van de mensen die schade hebben opgelopen door de aardbevingen is uitgenodigd om de situatie met een aantal VN-ambassadeurs te bespreken.

"Ze houden de mensenrechtensituatie in elk land in de gaten en hebben nu ook belangstelling getoond voor de de situatie in Groningen", zegt Derwin Schorren van de GBB naar aanleiding van een bericht van RTV Noord.

"Het gaat er vooral om of we veilig kunnen wonen en leven. We denken dat een krachtig signaal van de VN-commissie kan helpen om de gasverslaafde Nederlandse overheid tot andere keuzes te dwingen en te dwingen om normaal te doen."

De GBB vindt dat de gaskraan in Groningen verder dicht moet.