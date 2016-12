NAM haalt vacature pr-manager aardbevingen offline

De vacature werd op woensdag 28 december door de NAM op Villamedia gepubliceerd, maar is daar niet meer te zien.

Een woordvoerder van de NAM laat weten dat er commotie over de vacature is ontstaan nadat SP-Kamerlid Paul Ulenbelt 'solliciteerde' op de baan.

Ulenbelt schreef hoe hij de nieuwe functie zou invullen. "De gaswinning omlaag naar een veilig niveau en stoppen met het in de weg zitten van Groningers. Dus die baan krijg ik vast", aldus de SP'er. Woensdag om 14.00 uur overhandigt hij aan de NAM in Assen zijn 'protestsollicitatie'.

De woordvoerder van de NAM zegt dat de SP-actie niet de directe reden is voor het verwijderen van de vacature. De functie is nog niet ingevuld, maar er wordt via andere kanalen gezocht naar een geschikte kandidaat.

Vertrouwen

De NAM, opgericht door Shell en ExxonMobil om het Groningse gas te winnen en te exploiteren, zoekt iemand die een andere manier van communiceren op touw kan zetten over de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning in het gebied.

Het vertrouwen van de betrokken partijen in het bevingsgebied moet worden teruggewonnen en de goede naam van de NAM moet weer worden hersteld, staat in de advertentie.

Excuses

Sinds de aardbevingen in Groningen toenemen, is er kritiek op de gaswinning van de NAM. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid oordeelde dat de veiligheid van inwoners van de provincie Groningen tot 2013 geen rol speelde bij de besluitvorming over de winning van aardgas in hun provincie.

NAM-directeur Gerald Schotman bood in reactie daarop zijn excuses aan. Ook Shell en ExxonMobil verontschuldigden zich tegenover de Groningers die hebben geleden onder de aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in het gebied.