Nieuwe South Park-game is moeilijker met personages met donkere huidskleur

In het rollenspel maken spelers hun eigen South Park-avatar. Daarbij zijn onder meer kleding en gezichtsbeharing aanpasbaar.

Tijdens het maken van een avatar moeten spelers ook een moeilijkheidsgraad kiezen, zo blijkt uit een video die Eurogamer maakte tijdens een evenement waar de game al speelbaar was. Dat komt in feite neer op het kiezen van de huidskleur van het personage, waarbij donkerdere kleuren een hogere moeilijkheidsgraad aanduiden.

"Maak je geen zorgen, dit heeft geen invloed op gevechten", zegt South Park-personage Eric Cartman tijdens het keuzeproces. "Alleen elk ander aspect van je leven."

Commentaar

Ontwikkelaars van Ubisoft zeggen tegen Eurogamer dat de huidskleur onder meer invloed heeft op de hoeveelheid geld die spelers verdienen en de manier waarop het personage wordt aangesproken. De gamemakers lijken zo in typische South Park-stijl commentaar te leveren op racisme en ongelijkheid.

Niet iedereen vindt de grap geslaagd. "Ik vind dit een vreselijk idee", schrijft journalist Evan Narcisse op Twitter. "De beladen ervaringen van zwarte mensen gebruiken om een zogenaamd gewaagde grap te maken is gewoon niet grappig." Anderen vinden het onterecht dat gamers met een donkere huidskleur niet als zichzelf kunnen spelen zonder in de moeilijkste modus terecht te komen.

Spelers kunnen in het spel ook kiezen voor een vrouwelijk of transgender personage, waar in voorganger The Stick of Truth alleen mannelijke personages zaten. De nieuwe South Park-game verschijnt op 17 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en pc.