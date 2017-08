Nintendo stopt met sociaal netwerk Miiverse

Dat heeft Nintendo bekendgemaakt op Twitter. Volgens het bedrijf worden alle diensten achter Miiverse gestaakt.

Er zijn geen plannen om een alternatief te introduceren voor het sociale netwerk. "De Nintendo Switch bevat wel een functie om te verbinden met Facebook en andere sociale netwerken", aldus het bedrijf.

Volgens Nintendo zullen games met geïntegreerde Miiverse-ondersteuning worden beperkt in functionaliteit. In het spel Super Mario Maker is het bijvoorbeeld niet langer mogelijk om reacties achter te laten bij gedeelde levels.

Miiverse

Miiverse is een sociaal netwerk dat zit ingebakken in de Nintendo 3DS- en Wii U-spelcomputers. Een webversie is vanaf andere apparaten te bezoeken. Op de nieuwe Switch-gameconsole is Miiverse niet aanwezig.

Gebruikers kunnen op Miiverse teksten en tekeningen over spellen op beide apparaten achterlaten, waar anderen op kunnen reageren.