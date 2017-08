Xbox One X breekt records in voorverkoop

Hoeveel exemplaren van de Xbox One X al zijn vooruitbesteld, maakt Microsoft in zijn verklaring vrijdag niet bekend. Het bedrijf noemt de vraag naar de spelcomputer "overweldigend".

De Xbox One X is een snellere variant van de Xbox One. De spelcomputer kan Xbox One-games in ultra hd-resolutie en met verbeterde graphics afspelen. De reguliere Xbox One kan games in maximaal full hd draaien.

De spelcomputer is sinds zondagnacht vooruit te bestellen. Volgens Microsoft werden er wereldwijd binnen vijf dagen meer exemplaren van de Xbox One X besteld dan van de Xbox, Xbox 360 of reguliere Xbox One.

In veel landen is de nieuwe spelcomputer volgens Microsoft al uitverkocht. Het bedrijf zegt volgende maand meer informatie te geven over extra voorraad die vooruit te bestellen zal zijn.

De Xbox One X verschijnt op 7 november, en kost in Nederland 499 euro.