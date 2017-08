Cross-over tussen Final Fantasy en Assassin’s Creed aangekondigd

Dat schrijft Ubisoft in een blogbericht. "Er is veel respect tussen de twee teams en we kunnen niet enthousiaster zijn met de kans om een eerbetoon te maken aan elkaars werk", zegt Ashraf Ismail, de speldirecteur van Ubisoft Montreal.

Het eerste deel van de samenwerking verschijnt op 30 augustus. Dan wordt er een outfit van Assassin’s Creed beschikbaar gemaakt voor het personage Noctis in Final Fantasy XV. Hier moet de speler wel een zogenaamd Moogle-ei van de Choobo Carnival in het spel hebben opgepakt.

Op 31 augustus wordt er een add-on pack genaamd Assassin’s Festival beschikbaar gemaakt voor Final Fantasy XV. De stad Lestallum krijgt daarbij een ander uiterlijk. Ook geeft de uitbreiding extra vaardigheden aan Noctis om de wereld meer als een Assassin te verkennen. Ook kunnen er bekende vaardigheden uit Assassin’s Creed gebruikt worden.

Of er ook onderdelen uit Final Fantasy naar het nieuwe spel in de Assassin’s Creed-reeks komen, is niet bekend. Assassin’s Creed Origins verschijnt op 27 oktober.