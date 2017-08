Strategiereeks Age of Empires krijgt vierde deel

Dat maakte uitgever Microsoft maandagavond bekend tijdens de Duitse spellenbeurs Gamescom. Het laatste officieel genummerde deel verscheen twaalf jaar geleden, toen de serie nog gemaakt werd door het inmiddels gesloten Ensemble Studios.

Over Age of Empires IV zijn nog weinig details bekendgemaakt. Het spel verschijnt exclusief voor Microsofts besturingssysteem Windows 10 en wordt gemaakt door Relic Entertainment. Die studio is vooral bekend van de strategiespellen Company of Heroes en Dawn of War. Wanneer het nieuwe deel verschijnt, is nog niet duidelijk.

Eerder dit jaar werd ook al een opgepoetste 4K-versie van het eerste deel onthuld, dat in oktober 20 jaar geleden verscheen. De heruitgave verschijnt 19 oktober. Maandag werden ook 4K-uitgaves van Age of Empires II en Age of Empires III aangekondigd.