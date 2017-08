Nederlands Dota 2-team wint 10,8 miljoen dollar op e-sports-toernooi

De finale van het toernooi werd afgelopen weekend gespeeld. De tweede, derde en vierde plaats gingen naar de Chinese teams Newbee, LGD Forever Young en LGD Gaming.

Team Liquid is opgericht door de Nederlander Victor Goossens. Hoewel het team is gevestigd in Nederland, zijn de huidig actieve spelers origineel afkomstig uit andere landen.

Lucratief

The International is het meest lucratieve e-sports-toernooi ter wereld, waarbij dit jaar een prijzenpot van bijna 25 miljoen dollar werd verdeeld onder de winnaars. Bij het evenement nemen teams het tegen elkaar op in de multiplayergame Dota 2.

Het is voor het eerst dat een Nederlands team het toernooi weet te winnen. Afgelopen jaren ging de eerste prijs naar teams uit China, de Verenigde Staten, Oekraïne en Zweden.

Tijdens het toernooi nam een kunstmatige intelligentie het ook op tegen professionele Dota 2-spelers. Daarbij wist de computer in veel gevallen te winnen.