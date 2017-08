Ruimtegame No Man's Sky krijgt nieuw verhaal en beperkte multiplayer

Ontwikkelaar Hello Games zegt dat spelers zo'n dertig uur bezig zullen zijn met het nieuwe verhaal. Bij zijn oorspronkelijke verschijning had No Man's Sky een beperkt verhaal; de nadruk lag juist op het verkennen van het nagenoeg oneindige universum in de game.

Met update 1.3 wordt ook een beperkte multiplayermodus toegevoegd. Het is voor maximaal 16 spelers mogelijk om elkaar te zien als gloeiende bollen in de spelwereld. Als twee spelers dicht genoeg bij elkaar zijn, kunnen zij met elkaar praten.

Spelers kunnen via portals sneller afreizen naar nieuwe werelden, om elkaar daar te ontmoeten.

Boos

Bij de oorspronkelijke verschijning van No Man's Sky waren veel gamers boos, omdat een multiplayermodus geheel ontbrak. Eerder leek Hello Games wel te hebben gesuggereerd dat het in het spel mogelijk zou zijn om elkaar te ontmoeten, maar dat bleek niet het geval te zijn.

De ontwikkelaar zegt nu dat interacties tussen spelers nu "zeer beperkt" zijn, maar dat de co-op-modus later nog zal worden uitgebreid.

In de update zijn ook nieuwe soorten werelden toegevoegd, en spelers kunnen nu missies krijgen van aliens die zij tegenkomen in ruimtestations. Ook is het handelsysteem uitgebreid en gevechten tussen ruimteschepen spannender zijn.

De update is gratis beschikbaar voor alle spelers van No Man's Sky, op PlayStation 4 en pc.