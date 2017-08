Xbox One krijgt Spotify-ondersteuning

Net als op de PlayStation 4 is Spotify voor Xbox One ook beschikbaar voor alle gebruikers, zowel met gratis of betaald Spotify-abonnement. De PS4 kreeg in 2015 al Spotify-ondersteuning.

Om tijdens het spelen van games via Spotify naar muziek te luisteren, moeten Xbox One-eigenaren de Spotify-app downloaden in de Xbox Store. Na het inloggen is de dienst zowel via de Xbox One te bedienen, als via de Spotify Connect-functie in de apps voor smartphone, tablet en pc. De Xbox One verschijnt dan als afpeelapparaat tussen bijvoorbeeld bluetooth-speakers.

Net als op de PlayStation 4 heeft ook op de Xbox One de speciale lijst met game-muziek een prominente plaats in de Spotify-app. Die zogenoemde Gaming Hub biedt speciale afspeellijsten met muziek die zich goed zou lenen voor tijdens het gamen.