Nederlands Pokémon Go-event uitgesteld na debacle in Chicago

Dat maakt Niantic op zijn website bekend. De ontwikkelaar heeft verschillende evenementen rondom Pokémon Go uitgesteld naar een later moment. Zo wil de maker er zeker van zijn dat de game naar behoren werkt.

Het gaat in Nederland om het Pokémon Go-evenement dat op 12 augustus zou plaatsvinden in Amstelveen. De datum wordt verschoven naar een nog onbekend moment later deze herfst. Ook events in Stockholm, Kopenhagen en Praag zijn uitgesteld. Tijdens de evenementen kunnen deelnemers Pokémon vangen die normaal niet in de buurt voorkomen.

Niantic biedt zijn excuses aan voor het ongemak, maar zegt dat het uitstel noodzakelijk is om een goed werkend spel te garanderen. Een week geleden ging het in Chicago helemaal mis. Veel mensen die een kaartje voor het Pokémon Go Fest hadden gekocht, konden het spel niet spelen door slecht bereik en serverproblemen.

De ontwikkelaar van Pokémon Go zag zich vervolgens genoodzaakt om kosten voor kaartjes terug te betalen en spelers tegemoet te komen door virtueel speelgeld aan te bieden. Inmiddels hebben twintig tot dertig aanwezigen een rechtszaak aangespannen tegen Niantic, meldt Polygon. Hun advocaat zegt dat 'beloftes van het bedrijf niet zijn nagekomen'. Niantic reageerde niet.