EA werkt aan nieuwe versie van schietspel Battlefield

Dat heeft EA-directeur Andrew Wilson bevestigd tijdens een telefoongesprek over de kwartaalcijfers, meldt Battlefield Bulletin vrijdag op Twitter. Details over het spel zijn niet bekend gemaakt.

Battlefield 1

Het laatst verschenen spel in de serie is Battlefield 1, dat in oktober vorig jaar verscheen. De game speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog.

In september moet er een uitbreiding van het spel komen met de titel 'In the Name of the Tsar'. Hierin staat het Russische front centraal. De uitbreiding bestaat uit het Russische leger, zes maps, nieuwe wapens en het beruchte vrouwenbataljon.